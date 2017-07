Paul di Resta übernimmt : Massa fällt für Formel-1-Rennen in Ungarn aus

vergrößern 1 von 1 Foto: Herbert Neubauer 1 von 1

Massa fühle sich schon seit Freitag unwohl und habe daher auf eine Teilnahme an der Qualifikation und am Grand Prix am Sonntag verzichtet, teilte das Williams-Team mit. Zwar war der Brasilianer nach einem ärztlichen Test noch im Abschlusstraining am Samstag gefahren, dann aber vorzeitig aus dem Auto gestiegen. Für den Rest des Wochenendes soll nun der Brite di Resta das Cockpit von Massa übernehmen. Der 31-Jährige war zwischen 2011 und 2013 insgesamt 58 Rennen für Force India gefahren.

Mitteilung von Williams

Ergebnisse und WM-Stand

Infos zur Rennstrecke

Informationen des Weltverbands

von dpa

erstellt am 29.Jul.2017 | 13:03 Uhr