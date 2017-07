Reifenschaden : Räikkönen-Panne in Silverstone lag nicht am Reifen

vergrößern 1 von 1 Foto: Frank Augstein 1 von 1

Räikkönen war beim letzten Formel-1-Rennen kurz vor Ende genau wie sein Teamkollege Sebastian Vettel von einer Reifenpanne gebremst worden. «Der mögliche Schadensgrund entspricht einem Kontakt mit einem äußeren Gegenstand», erklärte Pirelli.

Trotz der Panne war Räikkönen noch Dritter hinter den beiden Mercedes-Piloten Lewis Hamilton und dessen Teamkollege Valtteri Bottas geworden. Vettel war dagegen nur auf Rang sieben gefahren. Beim Ferrari-Star war bereits vor einigen Tagen ein «schleichender Plattfuß» als Ursache ausgemacht worden. In der WM-Wertung führt Vettel vor dem Großen Preis von Ungarn am Sonntag in Budapest mit einem Vorsprung von einem Punkt auf Hamilton.

von dpa

erstellt am 26.Jul.2017 | 22:25 Uhr