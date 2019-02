Ex-Weltmeister : Rosberg: Job als Teamchef in der Formel 1 «nicht der Weg»

Den früheren Weltmeister Nico Rosberg reizt der Job des Formel-1-Teamchefs derzeit nicht.

von dpa

26. Februar 2019, 09:32 Uhr

«Aktuell ist das nicht der Weg, den ich gehen möchte. Ich hatte das jahrelang als aktiver Sportler – da hätte ich ja gleich weiterfahren können», sagte der 33-Jährige im Interview der «Stuttgarter Zeitung». Die kurzzeitige Tätigkeit als Berater des polnischen Rennfahrers Robert Kubica habe ihm gezeigt, wie «fordernd und intensiv» die Aufgabe sei. «Da kannst du darüber hinaus nichts Zusätzliches mehr tun. Die anderen geben so viel Gas, da benötigst du die volle Konzentration und Hingabe», erklärte Rosberg.

Auch im Management von Kubica ist der gebürtige Wiesbadener nicht mehr tätig. «Er braucht mich jetzt nicht mehr», sagte Rosberg. Der 34 Jahre alte Kubica kehrt in der neuen Saison nach langer Pause wieder als Stammfahrer bei Williams in die Formel 1 zurück. Rosberg war 2016 im Mercedes Weltmeister geworden und hatte danach überraschend seine Karriere beendet. Derzeit steht er bei RTL als TV-Experte unter Vertrag. Zudem verfolgt er geschäftliche Interessen, darunter als Teilhaber an der vollelektrischen Rennserie Formel E.