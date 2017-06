Nach Aussagen von Wolff : Rosberg: Mir ist egal, was eine englische Zeitung schreibt

Nico Rosberg will sich von den pikanten Aussagen von Mercedes-Teamchef Toto Wolff in der britischen «Daily Mail» nicht provozieren lassen. «Ich weiß, wie er über mich denkt, daher ist es mir egal, was eine englische Zeitung schreibt», sagte Rosberg der Deutschen Presse-Agentur.