Heimspiel in Suzuka : Verneigung vom Honda-Piloten Alonso: «Noch immer stolz»

Fernando Alonso versuchte sich in Tokio als Choreograph - das misslang. Mit Rückschlägen ist er bei McLaren-Honda ohnehin vertraut. Alonso schlägt nun milde Töne an. Das Heimspiel in Suzuka soll ein versöhnlicher Abschluss vor den japanischen Fans werden.