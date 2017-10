Strafe in Austin : Verstappen zu Kritik: Worte nicht okay, Gedanken ähnlich

Red-Bull-Pilot Max Verstappen hat sich von seiner Wortwahl nach dem Großen Preis der USA distanziert. Inhaltlich nahm der Niederländer vor dem Grand-Prix-Wochenende in Mexiko an der Kritik an seiner Strafe wegen des Überholmanövers gegen Kimi Räikkönen nichts zurück.