Vor Formel-1-Saisonstart : Vettel nennt seinen neuen Ferrari «Lina»

Sebastian Vettel hat seinen neuen Dienstwagen «Lina» getauft. Der Ferrari-Pilot verriet die Namenswahl bei der Saisoneröffnung der Formel 1 in Melbourne. Offiziell firmiert sein Gefährt unter dem Fabriknamen SF90.

von dpa

13. März 2019, 08:16 Uhr

Der 31-Jährige gibt seinen Autos traditionell für jede Saison einen Kosenamen. Im Vorjahr nannte Vettel seinen Ferrari «Loria». Davor hießen die Boliden «Eva», «Margherita» und «Gina».

Begonnen hatte die Tradition in seiner ersten vollen Saison bei Toro Rosso 2008, als er sein Auto «Julia» nannte. Bei Red Bull waren die Namen dann oft weniger züchtig. So gab es 2009 nach «Kate» auch «Kates schmutzige Schwester», 2010 dann die «üppige Liz» und die «geile Mandy». Es folgten die «sexy Kylie», «Abbey», die «hungrige Heidi» und «Suzie».

Vettel startet am Sonntag beim Großen Preis von Australien in sein fünftes Jahr bei Ferrari und will endlich den ersten WM-Titel mit der Scuderia gewinnen. Seine vier WM-Triumphe feierte er von 2010 bis 2013 mit Red Bull. «Wir wollen ein neues Kapitel aufschlagen. Die Moral ist hoch, das Team ist auf dem richtigen Weg», sagte Vettel, der erneut Titelverteidiger Lewis Hamilton im Mercedes herausfordert.