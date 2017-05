«Wieder an der Zeit» : Vettel setzt auf Ferrari-Sieg in Monaco

vergrößern 1 von 1 Foto: Emilio Morenatti 1 von 1

«Es wäre mal wieder an der Zeit. Ich bin sicher, dass wir ein gutes Wochenende haben können», sagte der Hesse in Monte Carlo. Die Scuderia gewann den Grand Prix im Fürstentum zuletzt 2001, als Michael Schumacher triumphierte. «Unser Paket ist stark, ich mache mir keine Sorgen», sagte Vettel. Der 29-Jährige führt die Gesamtwertung vor dem sechsten Saisonrennen mit sechs Zählern Vorsprung vor Mercedes-Pilot Lewis Hamilton an. «Ich glaube, Ferrari hat immer noch einen leichten Vorteil», sagte Hamilton.

Infos zur Strecke

Aussagen der Fahrer zum Rennen

WM-Stand

Informationen des Weltverbands

Rennvorschau des Weltverbands

von dpa

erstellt am 24.Mai.2017 | 17:36 Uhr