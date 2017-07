Großer Preis von Österreich : Weltverbandschef Todt warnt Vettel vor erneutem Ausraster

vergrößern 1 von 1 Foto: Georg Hochmuth 1 von 1

«Sebastian hat einige sehr starke Warnungen bekommen», sagte der Franzose dem britischen TV-Sender Sky Sports am Rande des Formel-1-Rennens von Österreich. Sollte sich Vettel einen ähnlichen Vorfall wie in Aserbaidschan leisten, wären die «Konsequenzen sehr hart.» Der Hesse sei manchmal «nicht in der Lage, sich selber so unter Kontrolle zu haben, wie er es tun sollte», meinte Todt weiter.

Vettel hatte sich beim letzten Rennen vor zwei Wochen in Baku eine Rüpelattacke gegen Mercedes-Mann Lewis Hamilton geleistet und dafür eine Zehn-Sekunden-Strafe sowie Punkte im Sündenregister erhalten.

Anschließend war der Deutsche von Todt vorgeladen worden, um den gesamten Vorfall nochmals zu schildern. Der Chef des Weltverbandes hatte daraufhin auf eine weitere mögliche Sanktion gegen Vettel verzichtet. Dies rief ein geteiltes Echo hervor.

von dpa

erstellt am 08.Jul.2017 | 19:58 Uhr