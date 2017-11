Endgültig : Williams-Pilot Felipe Massa beendet Formel-1-Karriere

Williams-Pilot Felipe Massa beendet seine Karriere in der Formel 1 nach dieser Saison endgültig. «Abu Dhabi wird mein letztes Rennen in der Formel 1 sein», sagte der 36 Jahre alte Brasilianer in einer auf Instagram veröffentlichten Videobotschaft.