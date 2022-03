Paralympics : Forster auf Gold-Kurs: Führung nach erstem Slalom-Durchgang

Anna-Lena Forster steht vor dem Gewinn ihrer zweiten Goldmedaille bei den Paralympics in Peking.

Die 26 Jahre alte Monoskifahrerin geht mit einem Vorsprung von 1,46 Sekunden im Slalom in der sitzenden Klasse auf die zweitplatzierte Chinesin Liu Sitong und 2,61 Sekunden auf Wenjing Zhang (China) in den zweiten Durchgang. Forster holte bislang in China einmal Gold in der Super-Kombination und zweimal Silber in der Abfahrt und im Super-G. Auch Anna-M...

