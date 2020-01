Doping : Franke: Gewichtheben hat bei Olympia nichts zu suchen

Doping-Fahnder Werner Franke ist für ein rigoroses Durchgreifen gegen den stark von Doping-Fällen belasteten Weltverband der Gewichtheber.

von dpa

30. Januar 2020, 07:25 Uhr

«Die Gewichtheber haben bei den Olympischen Spielen in Tokio nichts zu suchen, wenn sie so versaut sind», sagte der Heidelberger Zellbiologe und Krebsforscher, der am Freitag seinen 80. Geburtstag feiert, der Deutschen Presse-Agentur. Er ergänzte: «Das gilt auch für die Marathonläufer.»

Zuletzt war nach drei verpassten Dopingtests der frühere Marathon-Weltrekordler Wilson Kipsang vorläufig gesperrt worden. Der Kenianer ist einer von einigen Langstreckenläufern seines Landes, die unter Betrugsverdacht geraten oder des Dopings überführt worden sind.