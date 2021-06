Grand Slam in Paris : French Open: Routinier Kohlschreiber ausgeschieden

Routinier Philipp Kohlschreiber hat das Achtelfinale bei den French Open klar verpasst.

Paris | Der 37 Jahre alte Tennisprofi aus Augsburg verlor in Paris sein Drittrundenspiel gegen den an Nummer zehn gesetzten Argentinier Diego Schwartzman deutlich mit 4:6, 2:6, 1:6. Dabei konnte Kohlschreiber zu keiner Zeit an seine bislang so guten Leistungen im Stade Roland Garros anknüpfen. Schwartzman nutzte nach 2:02 Stunden seinen zweiten Matchball. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.