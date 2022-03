Paralympics : Friedensbotschaft von DBS-Chef in Athleten-Dorf weggewischt

Friedhelm Julius Beucher staunte am Freitag nicht schlecht. Tags zuvor hatte der Präsident des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS) auf den Steinbögen im Athleten-Dorf von Zhangjiakou noch eine Friedensbotschaft aufgemalt.

„Peace for all, Friedhelm Julius Beucher, NPC Germany“, hatte der 75-Jährige auf den Bogen geschrieben, auf dem Athleten und Funktionäre der Winter-Paralympics in Peking unterschreiben. „Als ich heute nachsah, war die Botschaft plötzlich weggewischt“, sagte Beucher der Deutschen Presse-Agentur: „Es stand nur noch da: Friedhelm Julius Beucher, NPC. Also...

