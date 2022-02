Olympische Winterspiele : Friedrich kontert auf dem Weg zum zweiten Bob-Double

Der Dominator wackelt kurz, gibt dann aber die passende Antwort. Francesco Friedrich steht vor seinem vierten Olympiasieg, es wäre das erste Bob-Double überhaupt.

Am Schlusstag der Olympischen Winterspiele in Peking kommt es in der Königsklasse Viererbob zu einem deutschen Duell um Gold. Johannes Lochner setzte mit Bahnrekord in 58,13 Sekunden Francesco Friedrich zum Auftakt des Rennens in Yanqing gewaltig unter Druck. Doch der Dominator konterte im Stil eines Champions. Als erster Bobpilot der Welt peilt der S...

