Bob-Rekordweltmeister : Friedrichs andere Seite: „Familie muss weiter bestehen“

Francesco Friedrich ist ein absoluter Familienmensch. Sowohl daheim als auch im erweiterten Sinne bei der Bobfamilie. Daher geht der Dominator im Eiskanal auch andere Wege. Davon profitiert ausgerechnet ein ernstzunehmender Konkurrent.

Altenberg | Die Sirene aus dem Film „The Purge“ ertönt unüberhörbar und alle an der Bahn wissen: Rekordweltmeister Francesco Friedrich ist am Start. Dann setzt der Sachse seine unbändigen Kräfte frei. In der Eisrinne ist er an den Lenkseilen aber die Ruhe in Person...

