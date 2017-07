7:57:20 Stunden : Frodeno gewinnt Ironman Austria

vergrößern 1 von 1 Foto: Daniel Karmann 1 von 1

Er verpasste den Streckenrekord aus dem Jahr 2011 des Belgiers Marino Vanhoenacker von 7:45:58 damit allerdings deutlich, nachdem ihn in der Vorbereitung ein Virus stark beeinträchtigt hatte.

Frodeno qualifizierte sich mit seinem Sieg auch für den Ironman auf Hawaii, dafür hätte dem WM-Titelverteidiger aber auch schon ein solide beendetes Rennen gereicht. Nach seinem missglückten Halbironman-Auftakt Anfang April, als er in Oceanside im US-Bundesstaat Kalifornien nach einem Raddefekt letztlich vorzeitig ausstieg, hatte Frodeno drei Siege über die halbe Distanz gefeiert, darunter beim 70.3 in Barcelona. In Klagenfurt trat er zum ersten Mal an. Einige von Frodenos Hauptkonkurrenten im WM-Kampf auf Hawaii starten am kommenden Sonntag bei der Ironman-EM in Frankfurt/Main.

von dpa

erstellt am 02.Jul.2017 | 15:18 Uhr