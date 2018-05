Handball : Füchse Berlin wollen Wildcard für die Champions League

Nach dem verpassten Sprung auf Platz zwei in der Handball-Bundesliga hoffen die Füchse Berlin noch über einen Umweg auf die Teilnahme an der Champions League.

von dpa

28. Mai 2018, 10:57 Uhr

«Wir werden eine Wildcard beantragen», sagte Manager Bob Hanning. Im vergangenen Dezember hatte das Exekutivkomitee der Europäischen Handball-Föderation (EHF) allerdings beschlossen, in der Spielzeit 2018/19 keine Wildcard für die Königsklasse an die Bundesliga zu vergeben.

Die Berliner hatten am Sonntag 24:31 in Melsungen verloren und die kleine Chance auf Platz zwei in der Bundesliga und damit die direkte Qualifikation für die Champions League einen Spieltag vor dem Ende der Saison verpasst.