Krieg in der Ukraine : Fury würde „als Erster“ für seine Heimat kämpfen

Box-Weltmeister Tyson Fury hat sich solidarisch mit den Brüdern Vitali und Wladimir Klitschko sowie mit dem amtierenden Schwergewichtsweltmeister Alexander Usyk und Ex-Leichtgewichtschampion Wassyl Lomatschenko geäußert.

Er lobte den Kampfeswillen der ehemaligen und aktiven ukrainischen Boxer nach der Invasion Russlands in die Ukraine. „Das ist, was sie tun sollten“, sagte der 33-jährige Brite. Auch er würde kämpfen, betonte der WBC-Weltmeister. „Wenn es zu einem Kampf auf britischem Boden kommt, werde ich als Erster antreten“, wird Fury in der britischen Zeitung „The ...

