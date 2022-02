22. Spieltag : Fußball-Bundesliga: Das war Samstag, das bringt der Sonntag

2:4 in Bochum - hat der FC Bayern ein Mentalitätsproblem? Oder liegt die Konzentration schon auf der K.o.-Phase in der Champions League? Gladbach und Wolfsburg schaffen einen Befreiungsschlag.

Das war wenig meisterlich. Vor dem Start in die entscheidenden Wochen mit der K.o.-Phase in der Champions League kassiert der FC Bayern eine heftige 2:4 Pleite beim VfL Bochum. Kann der neun Punkte zurückliegende Verfolger Borussia Dortmund nun wieder etwas heranrücken? Spannender ist derzeit der Abstiegskampf in der Fußball-Bundesliga. Und da gerät He...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.