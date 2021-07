Hindernisläuferin : Gesa Krause: „Innere Ruhe“ in Davos für den Olympia-Traum

Hindernisläuferin Gesa Krause hat bei internationalen Meisterschaften immer wieder der Konkurrenz aus Afrika getrotzt. In Tokio soll endlich ihr Traum von einer Olympia-Medaille wahr werden.

Davos | Wie auch immer es bei den Olympischen Spielen in Tokio laufen wird, eines ist für Gesa Krause klar: „Die Geburtstagsfeier fällt aus“, sagt die zweifache Europameisterin und WM-Dritte über 3000 Meter Hindernis. Im Trainingslager in Davos absolviert sie derzeit ihre letzten Einheiten, am 27. Juli ist Abflug nach Japan. Am 1. August findet der Vorlauf...

