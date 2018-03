EM in Bukarest : Gewichtheber Müller Europameister - Zwei Titel gewonnen

Nächste Medaillen für Deutschland bei den Europameisterschaften der Gewichtheber in Bukarest: Nico Müller hat in der Klasse bis 77 Kilogramm den Titel im olympischen Zweikampf gewonnen.

von dpa

29. März 2018, 21:37 Uhr

Der 24 Jahre alte Obrigheimer brachte die persönliche Bestleistung von 346 (Reißen 155/Stoßen 191) Kilo in die Wertung und verwies den Vorjahres-Vizeeuropameister Razvan Martin (343 kg) aus Rumänien und den Spanier Andres Mata (342 kg) auf die nächsten Plätze.

Auch in der Teildisziplin Stoßen sicherte sich Müller mit 191 Kilogramm den EM-Titel. Im Reißen kam er auf 155 Kilo und wurde Vierter. Für Müller waren es die erste internationalen Medaillen. Als bestes Ergebnis stand bislang ein fünfter Platz bei der EM 2016 zu Buche. «Das war ein hartes Stück Arbeit. Ich hätte nie gedacht, dass ich den Titel gewinnen kann. Wahnsinn. Mein Ziel war, so viele gültige Versuche wie möglich zu machen und dann zu sehen, was rauskommt», sagte der Sportsoldat.

Die deutsche Mannschaft hat jetzt vier Medaillen bei dieser EM gewonnen. Am Vortag hatte der Berliner Robert Joachim die Silbermedaille im Zweikampf der 69-Kilo-Klasse mit 311 Kilogramm und Bronze im Reißen erobert. Aus dem deutschen Team gehen noch Tom Schwarzbach aus Speyer (Klasse bis 85 kg), Matthäus Hofmann aus Obrigheim (bis 105 kg) sowie Nina Schroth aus Mutterstadt (bis 90 kg) an den Start.

Mit einem rumänischen Doppelerfolg endete die Frauen-Konkurrenz bis 69 Kilogramm Körpergewicht: Titelverteidigerin Loredana Toma siegte mit 236 Kilogramm (Reißen 105/Stoßen 131) vor Landsfrau Irina Lepsa (219 kg). Dritte wurde die Finnin Anni Vuohijoki (203 kg).