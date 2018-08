Goldener Auftakt in Dublin

Denise Grahl gewinnt bei EM im Para-Schwimmen über 50 Meter Schmetterling ihren ersten internationalen Titel

von Oliver Knoll

14. August 2018, 23:33 Uhr

Kaum jemand hat so viele Silbermedaillen in seiner Sammlung wie Denise Grahl. Ob Paralympics, WM oder EM – von überallher brachte die Schweriner Para-Schwimmerin, die beim Hanse-Schwimmverein Rostock sportlich zu Hause ist, mindestens eine Silberne mit. Zu Gold hatte es hingegen nie gereicht. Bis jetzt!

Gleich beim ersten ihrer fünf Starts bei den European Para-Swimming Championships in Irlands Hauptstadt Dublin hat sie für ein Ausrufezeichen gesorgt. Die 25-Jährige schlug über 50 Meter Schmetterling in persönlicher Bestzeit von 39,36 Sekunden vor der Spanierin Marichal Rolo (40,42) als Erste am Beckenrand an. Denises 16 Jahre alte Teamgefährtin beim Hanse SV, Katherina Rösler, landete in 53,82 Sekunden – und damit ebenfalls mit neuem Hausrekord – auf Rang sechs.

„Nach unserem Trainingslager auf Lanzarote hatte ich ohnehin das Gefühl, dass meine Schützlinge bestens drauf sind. Das hat sich am Eröffnungstag bestätigt“, freute sich der mit in Irland weilende Coach des Duos, André Wilde.

Grahl lag bis zur 25-Meter-Marke mit der Spanierin gleichauf, zog dann das Tempo weiter an und beeindruckte zudem durch einen optimalen Anschlag.

Ebenfalls Gold holte die Berlinerin Maike Naomi Schnittger über 400 Meter Freistil. In diesem Rennen erreichte die 15-jährige Neele Labudda, die dritte Rostockerin im EM-Aufgebot, einen beachtlichen vierten Platz und verbesserte ihre Meldezeit um sagenhafte 25 Sekunden – ein erfolgreicher Einstand im internationalen Schwimmzirkus.

Rang fünf erreichte Verena Schott (29, Greifswald, BPRSV Cottbus) über 50 Meter Freistil mit einer Verbesserung um zwei Sekunden zum Vorlauf in ihrer neuen Startklasse S6.

Für die dritte deutsche Medaille des Auftakttages sorgte Tobias Pollap. Der 32-jährige Bayer musste sich nur der starken Konkurrenz aus der Ukraine geschlagen geben und sicherte sich Bronze über 50 Meter Schmetterling.

„Ich freue mich über die guten Zeiten, den tollen Einsatz der Aktiven und besonders über die ersten Medaillen. So kann es gern weitergehen“, resümierte Bundestrainerin Ute Schinkitz, die im Ostseebad Nienhagen zu Hause ist, den ersten Wettkampftag. Noch bis zum Sonntag schwimmt in Dublin Europas Para-Schwimm-Elite um die begehrten Titel. Für Denise Grahl geht es über 100 Meter Rücken sowie im Freistil über 50, 100 und 400 Meter um weitere Medaillen. Und es darf auch gern wieder Gold dabei sein.