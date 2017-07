Zweite Runde nur eine 72er : 146. British Open: Golfstar Kaymer zittert um den Cut

vergrößern 1 von 1 Foto: Andrew Matthews 1 von 1

Mit insgesamt 144 Schlägen lag der zweimalige Major-Sieger vorerst auf dem geteilten 78. Rang. Kaymer, den seit zwei Monaten Schmerzen in der linken Schulter plagen, war am frühen Morgen als einer der ersten Spieler im Royal Birkdale Golf Club gestartet. Zu diesem Zeitpunkt hatten die meisten der 156 Profis ihre zweite Runde beim dritten Major-Turnier des Jahres noch vor sich.

Für Kaymer ist das zehnjährige Jubiläum bei einer British Open eine schmerzhafte Angelegenheit. Die lädierte Schulter macht dem deutschen Golfstar das Spiel zur Qual. Am zweiten Turniertag konnte der ehemalige Weltranglistenerste sein Spiel trotz des hefigen Windes besser kontrollieren als in der Auftaktrunde. So trafen seine Abschläge häufiger die Spielbahnen. Auch die Schläge ins Grün waren an Tag zwei der British Open wesentlich präziser. Dennoch muss Kaymer die Ergebnisse der anderen Spieler abwarten, ehe feststeht, ob er auch am Wochenende mit dabei ist.

erstellt am 21.Jul.2017 | 14:17 Uhr