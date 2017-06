Strengere Überwachung : Anti-Doping-Kampf: PGA-Tour führt Bluttest für Golfer ein

Von der nächsten Saison an müssen auch die Golfprofis im Kampf gegen Doping Bluttests abliefern. Dies kündigte die PGA-Tour an. Außerdem soll von Oktober an auch die Verbotsliste der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) übernommen werden.