66er Runde am dritten Tag : British Masters: Golf-Star Kaymer wieder näher an Spitze

Golfprofi Martin Kaymer hat sich am dritten Tag des British Masters in Newcastle upon Tyne wieder näher an die Spitze herangekämpft. Der zweimalige Major-Sieger aus Mettmann spielte eine ordentliche 66er Runde und liegt mit insgesamt 203 Schlägen auf dem 18. Rang.