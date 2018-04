Start in Gefahr : Erst Ass, dann Schmerzen: Golfer Finau knickt vor Masters um

Für ein Ass beim Golf gibt es für die Profis oft ein neues, schickes Auto, im jüngsten Fall aber nur schreckliche Schmerzen und eine kostenlose Fahrt im Krankenwagen: Tony Finau schlug beim traditionellen Par-3-Wettbewerb am Vortag des Masters ein Hole-In-One. So weit, so schön.

von dpa

05. April 2018, 13:50 Uhr

Doch bei seinem stürmischen Jubellauf knickte der 28-jährige Amerikaner so böse mit dem linken Knöchel um, dass er zur Röntgenuntersuchung in die Klinik musste. Einen Bruch des Knöchels konnten die Ärzte ausschließen. Der erste Start des Weltranglisten-34. im Augusta National Golf Club ist noch nicht ganz sicher. «Verrückter Tag. Danke für die Sorge, Botschaften und Gebete von allen. Ich bin optimistisch», twitterte Finau. Einen schnittigen Sportwagen gab es für das Ass dann auch nicht.