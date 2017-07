Scottish Open : Golfer Ritthammer und Knappe verfehlen die Top Ten

Die deutschen Golfprofis Bernd Ritthammer und Alexander Knappe haben am Finaltag der Scottish Open ihre Top-Ten-Platzierungen verspielt. Der Nürnberger Ritthammer beendete am Sonntag das Turnier in Troon mit einem Gesamtergebnis von 282 Schlägen auf dem geteilten 15. Rang.