PGA-Championship : Golfstar Kaymer scheitert bei European-Top-Turnier am Cut

Golfprofi Martin Kaymer ist beim hochdotierten PGA-Championship-Turnier im englischen Surrey erneut vorzeitig ausgeschieden. Der 33-Jährige aus Mettmann spielte nur eine 74er-Runde und scheiterte mit insgesamt 144 Schlägen am Cut.

von dpa

25. Mai 2018, 21:44 Uhr

Am Ende des zweiten Tages des Vorzeige-Events der European Tour hatte der zweimalige Major-Sieger einen Schlag zuviel auf seinem Konto, um sich für die beiden entscheidenden Runden am Wochenende zu qualifizieren. Auch im Vorjahr war Deutschlands bester Golfer im Wentworth Club am Cut gescheitert.

Die Führung auf dem Par-72-Kurs in der Nähe von London übernahm Nordirlands Star Rory McIlroy (132). Der 29-Jährige hat zur Halbzeit drei Schläge Vorsprung auf Sam Horsfield aus England und den Franzosen Sébastien Gros (beide 135).

Eine gute Leistung zeigte Maximilian Kieffer. Der Düsseldorfer lag nach zwei Runden des mit sieben Millionen US-Dollar dotierten Turniers mit 140 Schlägen auf dem geteilten 30. Rang. Ausgeschieden ist dagegen der Ratinger Marcel Siem (146).

Das Turnier in Surrey ist die erste Station einer Serie, die insgesamt acht Wettbewerbe umfasst. Mit höheren Preisgeldern wollen die Verantwortlichen der Europa-Tour die Abwanderung namhafter Spieler zur amerikanischen PGA-Tour verhindern.