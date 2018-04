Golf-Ranking : Kaymer nur noch 98. der Weltrangliste

Golfprofi Martin Kaymer droht nach über zehn Jahren wieder das Abrutschen aus den Top 100 der Weltrangliste. In dem am 23. April veröffentlichten neuesten Ranking ist der 33-Jährige aus Mettmann nur noch auf Platz 98 gelistet.

von dpa

23. April 2018, 11:00 Uhr

Nach dem verpassten Cut bei den Valero Texas Open in San Antonio fiel Kaymer von Rang 93 fünf Plätze ab. Zuletzt war der zweimalige Major-Sieger, der seit einer vierwöchigen Zwangspause im März wegen einer Handgelenksverletzung nach seiner Form sucht, im Jahr 2007 außerhalb der besten 100 Golfspieler der Welt. 2011 führte der Rheinländer die Weltrangliste sogar an. An der Spitze des aktuellen Klassements liegt weiter der 33 Jahre alte US-Amerikaner Dustin Johnson.