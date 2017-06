Platzstandard von 72 Schlägen : Kaymer startet äußert mäßig ins Münchner Golfturnier

Martin Kaymer ist äußerst mäßig in das Münchner Golfturnier gestartet. Der zweifache Majorsieger aus Mettmann schaffte in der ersten Runde auf dem 18-Loch-Kurs in Moosinning-Eichenried gerade den Platzstandard von 72 Schlägen und lag damit schon vor Rundenabschluss weit zurück.