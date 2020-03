«I am not your Hero» : Kaymer und Europas Golfstars unterstützen WHO-Kampagne

Martin Kaymer und die besten Golfer Europas haben mit einem Video die Weltgesundheitsorganisation (WHO) im Kampf gegen das Coronavirus unterstützt.

von dpa

29. März 2020, 11:57 Uhr

In dem Beitrag, der in den Sozialen Netzwerken läuft, stellen neben Deutschlands Top-Golfer unter anderem der Weltranglisten-Erste Rory McIlroy (Nordirland), Sergio Garcia (Spanien) sowie die Ryder-Cup-Helden Francesco Molinari (Italien) und Tommy Fleetwood (England) klar: «I am not your Hero» («Ich bin nicht euer Held»).

«Eure Helden sind die gleichen wie unsere Helden», sagt Europas Ryder-Cup-Kapitän Padraig Harrington. Es seien diejenigen, die täglich helfen, das Virus in den Griff zu bekommen: Ärzte, Krankenschwestern, Supermarktmitarbeiter, Straßenreiniger. «Bitte, helft unseren Helden. Beachtet die Ratschläge der WHO und die Vorgaben der Regierungen auf der gesamten Welt», appelliert Fleetwood. «Wenn wir das tun, dann können wir Leben retten und werden so zu Helden», erklärt McIlroy.