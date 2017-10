Triumph in Südkorea : Nächster Millionen-Sieg für US-Golfstar Thomas

vergrößern 1 von 1 Foto: Eduardo Verdugo 1 von 1

von dpa

22.Okt.2017

Der «Spieler des Jahres» der US-Tour setzte sich im Stechen am zweiten Extraloch gegen den Australier Marc Leishman durch. Nach vier Runden lagen beide Profis mit einem Gesamtergebnis von jeweils 279 Schlägen an der Spitze, so dass ein Playoff entscheiden musste. Für seinen siebten Sieg auf der US-Profi-Tour kassierte der 24-Jährige aus Louisville ein Preisgeld in Höhe von 1,665 Millionen Dollar.

Thomas hatte in der vergangenen Saison fünf Turniere auf der PGA-Tour, inklusive seinem ersten Major-Titel bei der PGA Championship, gewonnen. Ende September strich der überragende Spieler des Jahres als Sieger der FedExCup-Rangliste zusätzlich einen Bonus von 10 Millionen Dollar ein.

