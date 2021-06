Travelers Championship : Golfer English gewinnt Marathon-Turnier im Stechen

Nach sechseinhalb Stunden auf dem Golfplatz hat Harris English eines der längsten Playoff-Duelle in der PGA-Geschichte für sich entschieden und die Travelers Championship gewonnen.

Cromwell | Erst am achten Loch im Stechen bezwang er Kramer Hickok, nachdem beide Golfprofis die vier Runden in Cromwell im US-Bundesstaat Connecticut am Sonntag (Ortszeit) mit 13 unter Par beendet hatten. „Es ist hart, mental dabei zu bleiben“, sagte English. Nur ein Turnier in der PGA-Geschichte ging über noch mehr Bahnen im Stechen. 1949 wurden Lloyd Mangr...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.