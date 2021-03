PGA-Turnier in Austin : Golfer Horschel gewinnt Match Play Championship

Der amerikanische Golfer Billy Horschel hat die Match Play Championship in Austin gewonnen.

Austin | Im Duell mit Scottie Scheffler reichte ihm dabei am Sonntag allerdings mäßiges Golf mit nur einem Birdie am fünften Loch. Bei dem PGA-Turnier zählt für den Sieg nicht die Gesamtzahl aller Schläge über vier Tage, sondern der Erfolg in den abschließenden K.o-Duellen. Für viele Favoriten kam das Aus bei dem mit 10,5 Millionen Dollar dotierten Lochwett...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.