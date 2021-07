Frauen-Basketball : Großes Lob für Sabally nach WNBA-All-Star-Nominierung

Basketball-Nationalspielerin Satou Sabally ist nach ihrer erstmaligen Wahl ins All-Star-Team der WNBA von ihrer Trainerin bei den Dallas Wings überschwänglich gelobt worden.

Las Vegas | „Sie ist ein All Star in ihrer zweiten Saison. Sie ist eine einzigartige Spielerin. Sie wird ein Superstar sein in dieser Liga“, sagte Vickie Johnson der Deutschen Presse-Agentur und ergänzte: „Sie muss unsere Liga noch etwas besser verstehen lernen. Aber wenn sie auf dem Level ankommt, dann gibt es bei ihren Fähigkeiten keine Grenzen, wie großartig s...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.