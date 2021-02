Eishockey : Grubauer kassiert Heimniederlage in der NHL

Eishockey-Nationaltorwart Philipp Grubauer hat mit den Colorado Avalanche das zweite Duell mit den Vegas Golden Knights binnen 48 Stunden deutlich verloren.

Denver | Wieder zu Hause in Denver verlor das Team 0:3. Am Samstag hatte es bei der stundenlang unterbrochenen Partie unter freiem Himmel am Lake Tahoe ein 3:2-Sieg gegeben. Auch Tobias Rieder verlor mit den Buffalo Sabres. Gegen die New York Islanders gab es ei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.