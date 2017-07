Fünf Uhr morgens : «Guter Start»: Koch am ersten Tag zur Dopingprobe geweckt

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

«Ich wurde um fünf Uhr morgens ungemütlich geweckt und mit einer Dopingkontrolle empfangen», berichtete der 27-Jährige und meinte schmunzelnd: «Das war ein guter Start hier.» Der Weltmeister von 2015 über 200 Meter Brust traf am Samstag in Ungarn ein. Sein WM-Vorlauf findet am Donnerstag statt.

23.Jul.2017 | 11:41 Uhr