Formel 1 : Hamilton im Training in Österreich vorn - Verstappen Dritter

Weltmeister Lewis Hamilton ist im Formel-1-Training vor dem Großen Preis von Österreich die Bestzeit gefahren.

Spielberg | Der Brite setzte sich in seinem Mercedes in 1:04,523 Minuten vor seinem finnischen Teamkollegen Valtteri Bottas und WM-Spitzenreiter Max Verstappen aus den Niederlanden durch. In der ersten Einheit am Mittag war der 23-jährige Verstappen im Red Bull noch am schnellsten. Der viermalige Champion Sebastian Vettel steuerte seinen Aston Martin auf den fünf...

