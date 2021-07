Formel 1 : Hamilton wehrt sich gegen neue Langeweile: „Viel Arbeit“

Max Verstappen rast unaufhaltsam seinem ersten WM-Titel entgegen. Lewis Hamilton ist im einst so dominanten Mercedes chancenlos. Und ausgerechnet jetzt geht es zu seinem Heimspiel nach Silverstone.

Spielberg | Die neue Langeweile in der Formel 1 will Lewis Hamilton nicht akzeptieren. „Ich werde alles geben, was ich habe“, sagte der Weltmeister nach der nächsten heftigen Niederlage gegen Titeljäger Max Verstappen. Fünf Siege in Folge von Red Bull, vier davon durch den WM-Führenden Verstappen, bringen das Mercedes-Team des Briten in eine ganz neue Situatio...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.