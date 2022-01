dpa-Interview : Handball-Boss Schober: „Damit war nicht zu rechnen”

Die deutschen Handballer haben sich mit einem Sieg gegen Russland von der EM verabschiedet. Das Turnier wird wegen der besonderen Corona-Umstände lange im Gedächtnis bleiben.

Mark Schober nimmt in der Heimat gerade eine kurze Auszeit von der Europameisterschaft. Am Donnerstag fliegt der Vorstandsvorsitzende des Deutschen Handballbundes nach Budapest. Dort wird der 49-Jährige am Final-Wochenende unter anderem die Pläne des Verbandes für die Heim-EM 2024 vorstellen. Im Interview der Deutschen Presse-Agentur spricht Schober üb...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.