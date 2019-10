Fingerverletzung : Handball-Frauen vorerst ohne Kreisläuferin Schulze

Kreisläuferin Luisa Schulze wird den deutschen Handballerinnen beim Testspiel in Kroatien am Mittwoch (17.00 Uhr) fehlen. Die 29-Jährige von der SG BBM Bietigheim habe eine Fingerverletzung, sagte Bundestrainer Henk Groener.

von dpa

21. Oktober 2019, 10:44 Uhr

«Sie wird am Donnerstag nachreisen.» Am Samstag trifft die deutsche Mannschaft beim «Tag des Handballs» in Hannover erneut auf Kroatien.