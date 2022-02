Weitere-sportarten : Hannover Marathon findet nach zwei Absagen wieder statt

Nach den coronabedingten Absagen 2020 und 2021 wird der Hannover Marathon am 3. April dieses Jahres zum ersten Mal seit dem Beginn der Pandemie wieder stattfinden. Das gaben die Veranstalter am Montag bekannt. Bei diesem Rennen über die 42,195 Kilometer sollen in diesem Jahr auch die Deutschen Marathon-Meisterschaften ausgetragen werden. Die erste große Laufveranstaltung des Jahres in Deutschland sei „ein Zeichen mit Signalwirkung“, heißt es in der Mitteilung.

