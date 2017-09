4. und 6. Spieltag : Hannovers Siegesserie gerissen - Löwen bleiben dran

Nun hat es auch die TSV Hannover-Burgdorf in der Handball-Bundesliga erwischt. Am 6. Spieltag kassieren die Niedersachsen in Leipzig ihre erste Saison-Niederlage. Keine Blöße gibt sich der Meister aus Mannheim.