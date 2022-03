Weitere-sportarten : Heftiger Unfall bei der Formel 1

„Ich wollte nur sagen, dass es mir gut geht“, schrieb der Rennfahrer Mick Schumacher in der Nacht zu Sonntag im Internet. Da war er gerade aus dem Krankenhaus gekommen und wieder in seinem Hotel. Denn zuvor hatte Mick Schumacher einen schweren Unfall gehabt.

Auf der Formel-1-Strecke im Land Saudi-Arabien war er am Samstag mit 250 Kilometern pro Stunde gegen eine Wand an der Strecke gekracht. Sein Auto wurde dabei völlig zerstört. Doch dem Rennfahrer aus Deutschland passierte zum Glück nichts Ernstes. Am eigentlichen Rennen am Sonntag nahm Mick Schumacher dann nicht teil. Sein Unfall führte außerdem dazu, ...

