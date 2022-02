Nationalmannschaft : Herbert nominiert Basketballer Christen und DiLeo nach

Die Basketball-Nationalmannschaft muss in den beiden WM-Qualifikationsspielen gegen Israel auf Karim Jallow verzichten. Der 24 Jahre alte Ulmer muss wegen Wadenproblemen passen.

Bundestrainer Gordon Herbert nominierte die beiden Hamburger Robin Christen und Max DiLeo nach. Das Duo nahm bereits am ersten Training in Frankfurt am Main teil. Das deutsche Team tritt am Freitag zunächst in Tel Aviv an. Drei Tage später empfängt die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes Israel dann in Heidelberg. Die deutsche Mannschaft ist mit ei...

