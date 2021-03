Pferdesport : Herpes-Infektionen: Acht tote Tiere bei Reiter Schlüsselburg

Der Nationenpreisreiter Sven Schlüsselburg ist von den aus Valencia stammenden Herpes-Infektionen besonders stark betroffen.

Lausanne | „Wir haben sechs tote Fohlen, zwei tote Pferde, eines hängt in den Seilen“, sagte der 39-Jährige der „Heilbronner Stimme“. Von 60 Pferden auf seinem Hof seien 21 positiv getestet. „Wir sind traurig, bangen weiterhin um unsere Pferde.“ Schlüsselburg war mit mehreren Pferden bei der Turnierserie in Valencia. Allerdings war der Reiter am 12. Februar a...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.