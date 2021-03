Hockey : Herren mit Siegen gegen Oranje - Damen verlieren zweimal

Deutschlands Hockey-Herren haben mit zwei Erfolgen in der Pro League in den Niederlanden aufhorchen lassen.

Mönchengladbach | Einen Tag nach dem 4:2 (2:1) behielt die Auswahl von Bundestrainer Kais al Saadi beim Turnier der weltbesten Mannschaften mit 3:1 (1:0) gegen das Oranje-Team auch am Sonntag die Oberhand. Der Mannheimer Justus Weigand (2) und Mats Grambusch aus Köln trafen in Amsterdam für das nach langer Corona-Zwangspause überraschend starke DHB-Team. Schon am Vo...

