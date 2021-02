Titelkämpfe in Pokljuka : Herrmann mit viel Optimismus zur Biathlon-WM

In Pokljuka hat Denise Herrmann schon gewonnen, auch Weltmeisterin war die Sächsin in der Vergangenheit bereits. Vor der WM in Pokljuka erinnert sich die 32-Jährige am liebsten an das Positive. Denn die letzten Monaten verliefen nicht wie geplant.

Pokljuka | Es gibt Rennen, die Biathletinnen nie vergessen. Vor allem dann, wenn zum ersten Mal alle 20 Schüsse im Ziel landen. „Ich hoffe, das ist ein gutes Omen“, sagte Denise Herrmann und dachte an den 24. Januar 2020 zurück. Vor gut einem Jahr gewann die Sä...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.