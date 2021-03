Biathlon-Weltcup : Herrmann Sprint-Zweite in Nove Mesto - Eckhoff siegt erneut

Zufrieden ist Denise Herrmann mit ihrer Saison sicher nicht. Zu oft trifft sie die Scheiben nicht. Doch nach der WM läuft es besser. Mit Platz zwei im Sprint bestätigt sie ihre gute Spätform.

Biathlon Nove Mesto | Auch die ungeliebte Startnummer 1 konnte Denise Herrmann nicht von ihrem nächsten Erfolgserlebnis abhalten. Erstmals seit einem Jahr blieb die 32 Jahre alte Biathletin am Schießstand fehlerfrei, und schon klappte es mit dem nächsten Podium: Rang zwei im Weltcup-Sprint von Nove Mesto war für die in dieser Saison so oft enttäuschte Sächsin das dritte...

